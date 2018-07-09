Хорватия – Англия: Врсалько, скорее всего, пропустит матч

Защитник сборной Хорватии Шиме Врсалько практически не имеет шансов выйти на поле в поединке 1/2 финала чемпионата мира-2018 против Англии.

Сборная Хорватии в матче 1/2 финала ЧМ-2018 рискует не досчитаться основного правого защитника Шиме Врсалько. Участие 26-летнего футболиста в поединке против Англии практически исключено, сообщает Tportal.hr.

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Врсалько получил травму в экстра-тайме поединка 1/4 финала против сборной России, который завершился победой "клетчатых" в серии послематчевых пенальти.

Скорее всего, Врсалько в составе заменит ветеран Ведран Чорлука или справа сыграет Домагой Вида.

Напомним, матч Хорватия – Англия пройдет 11 июля. Второго финалиста 10 июля определят Франция и Бельгия.