Хорватия – Англия: трое хорватских основных игроков пропустили тренировку

Сборная Хорватии продолжает подготовку к поединку 1/2 финала чемпионата мира-2018 против английской сборной. Тренировку "шахматных" в понедельник пропустили Даниэль Субашич, Шиме Врсалько и Деян Ловрен.

Три игрока пропустили тренировку сборной Хорватии перед полуфиналом ЧМ-2018, сообщает Чемпионат.

Хорватия – Англия: где смотреть онлайн матча 1/2 финала ЧМ-2018

Защитник мадридского Атлетико Врсалько повредил левое колено в поединке 1/4 финала Мундиаля против сборной России. Ранее стало известно, что он, скорее всего, пропустит матч с Англией. Голкипер Монако Субашич в том же матче повредил мышцы задней поверхности бедра. Причина отсутствия Ловрена пока неизвестна.

Напомним, что поединок Хорватия – Англия состоится 11 июля в Москве на стадионе Лужники. Начало игры – 21:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.