toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО ДОМАГОЙ ВИДА РОССИЯ - ХОРВАТИЯ Полуфинал ЧМ 2018 Новости ЧМ 2018

Хорватия – Англия: трое хорватских основных игроков пропустили тренировку

21:59 53 Читати українською
Хорватия – Англия: трое хорватских основных игроков пропустили тренировку
Врсалько и Ловрен / Pixsell

Сборная Хорватии продолжает подготовку к поединку 1/2 финала чемпионата мира-2018 против английской сборной. Тренировку "шахматных" в понедельник пропустили Даниэль Субашич, Шиме Врсалько и Деян Ловрен.

Три игрока пропустили тренировку сборной Хорватии перед полуфиналом ЧМ-2018, сообщает Чемпионат.

Хорватия – Англия: где смотреть онлайн матча 1/2 финала ЧМ-2018

Защитник мадридского Атлетико Врсалько повредил левое колено в поединке 1/4 финала Мундиаля против сборной России. Ранее стало известно, что он, скорее всего, пропустит матч с Англией. Голкипер Монако Субашич в том же матче повредил мышцы задней поверхности бедра. Причина отсутствия Ловрена пока неизвестна.

Напомним, что поединок Хорватия – Англия состоится 11 июля в Москве на стадионе Лужники. Начало игры – 21:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ 20181/2 финала

Хорватия - Англия: Среда 11 июля 2018

Хорватия
до матча
1
дн
:
22
час
:
26
мин
Англия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Хорватия Хорватия Даниэль Субашич Даниэль Субашич Шиме Врсалько Шиме Врсалько Англия Англия Хорватия - Англия Деян Ловрен Деян Ловрен
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
22
час
:
26
мин
Франция
21:00
Бельгия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук