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Хорватия – Англия: только эти две команды трижды играли в екстра-таймах в плей-офф чемпионатов мира

11 июля 23:38 86 Читати українською
Хорватия – Англия: только эти две команды трижды играли в екстра-таймах в плей-офф чемпионатов мира
Хорватия – Англия / Фото: ФИФА

Хорватия повторила достижение Англии на ЧМ-1990.

Судьба матча полуфинала чемпионата мира-2018 Хорватия – Англия решилась в дополнительное время.

Хорватия – Англия – видео голов

Англия и Хорватия – единственные команды в истории чемпионатов мира, которые трижды играли в экстра-таймах в матчах плей-офф Мундиаля, сообщает Squawka.

Хорватия трижды играла в экстра-таймах на этом чемпионате мира, Англия установила этот рекорд в 1990 году.

ЧМ 20181/2 финала

Хорватия - Англия: Среда 11 июля 2018

Хорватия
Матч окончен
2 : 1
( осн. время 1 : 1 )
Англия
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ЧМ 2018 Хорватия - Англия Хорватия Хорватия Англия Англия
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