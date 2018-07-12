Хорватия – Англия: только эти две команды трижды играли в екстра-таймах в плей-офф чемпионатов мира

Хорватия повторила достижение Англии на ЧМ-1990.

Судьба матча полуфинала чемпионата мира-2018 Хорватия – Англия решилась в дополнительное время.

Хорватия – Англия – видео голов

Англия и Хорватия – единственные команды в истории чемпионатов мира, которые трижды играли в экстра-таймах в матчах плей-офф Мундиаля, сообщает Squawka.

Хорватия трижды играла в экстра-таймах на этом чемпионате мира, Англия установила этот рекорд в 1990 году.