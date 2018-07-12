Хорватия – Англия: послематчевая пресс-конференция Гарета Саутгейта

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт поделился впечатлениями от матча против Хорватии в полуфинале чемпионата мира-2018.

"Мы играли очень хорошо в первом тайме, контролировали игру и владели мячом. Когда контролируешь игру, надо забивать второй гол. Во втором тайме у нас было меньше времени для владения мячом – может, потому что повели, или нехватка опыта .

Хорватия – Англия – 2:1 – видео голов и обзор матча

Мы использовали не все шансы. Подсознательно играли под давлением, и это сказалось. У Хорватии опытные игроки. В дополнительное время игра снова выровнялась – 50 на 50. Когда доходишь до полуфинала, мелочи играют большую роль. В итоге они были сильнее нас, а мы не смогли ответить на второй гол. Желаю им всего хорошего в финале. Они проявили волю, у них талантливые игроки, и они достойны того, чтобы выйти в финал.

Дайте мне несколько дней, и я все проанализирую. Сейчас больно чувствовать разочарование, поражение. Надо пользоваться своими возможностями. Все игроки и тренеры чувствуют себя сейчас неуютно, но я ими горжусь. Мы добились многого. Наши болельщики получили положительные эмоции. Уверен, что наша страна тоже может гордиться нами. И мы, пережив эту боль, сделаем положительные выводы. Я не мог просить большего от своих игроков, потому что они преодолели множество барьеров за эти недели", – цитирует Саутейта официальный сайт ФИФА.

Хорватия в овертайме победила Англию и вышла в финал ЧМ-2018