toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
ХОРВАТИЯ - АНГЛИЯ АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО ДОМАГОЙ ВИДА Финал ЧМ 2018 Новости ЧМ 2018

Хорватия – Англия: Перишич после матча попал в больницу

18:11 120 Читати українською
Хорватия – Англия: Перишич после матча попал в больницу
Иван Перишич / фото: ТАСС

Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич обратился к врачам одной из московских клиник после матча 1/2 финала ЧМ-2018 против Англии.

Игрок сборной Хорватии Иван Перишич вчера был доставлен в одну из московских больниц с жалобами на боли в области мениска, сообщает РЕН ТВ.

Хорватия – Англия: Перишич – игрок матча

Обследование показало, что Перишич получил частичное повреждение портняжной мышцы. Пока неизвестно, сможет ли форвард принять участие в финальном матче турнира против Франции.

Накануне сборная Хорватии обыграла команду Англии в матче 1/2 финала чемпионата мира-2018 и вышла в финал турнира, где сыграет с командой Франции.

ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция
до матча
2
дн
:
22
час
:
38
мин
Хорватия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Финал ЧМ 2018 - новости чемпионата мира по футболу 2018 Франция - Хорватия Хорватия - Англия Иван Перишич Иван Перишич Хорватия Хорватия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
38
мин
Дерри Сити
20:00
Динамо Минск
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук