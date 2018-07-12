Хорватия – Англия: Перишич после матча попал в больницу

Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич обратился к врачам одной из московских клиник после матча 1/2 финала ЧМ-2018 против Англии.

Игрок сборной Хорватии Иван Перишич вчера был доставлен в одну из московских больниц с жалобами на боли в области мениска, сообщает РЕН ТВ.

Хорватия – Англия: Перишич – игрок матча

Обследование показало, что Перишич получил частичное повреждение портняжной мышцы. Пока неизвестно, сможет ли форвард принять участие в финальном матче турнира против Франции.

Накануне сборная Хорватии обыграла команду Англии в матче 1/2 финала чемпионата мира-2018 и вышла в финал турнира, где сыграет с командой Франции.