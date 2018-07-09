Хорватия – Англия: матч будет судить Джюнейт Чакир

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Зинченко начал предсезонку с Манчестер Сити – фото украинца говорят сами за себя
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ЧМ-2018: ТОП-10 игроков, которые стали открытием МундиаляЧМ 2018 — 20:00 215
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Ярмоленко прибыл в тренировочный лагерь Вест Хэма – переход максимально близокАнглия — 18:23 357
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ЧМ-2018: Россия снова подозревается в допинге – "они употребляют этот препарат, словно шампунь в душе"ЧМ 2018 — 17:58 687
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