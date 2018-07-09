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Хорватия – Англия: матч будет судить Джюнейт Чакир

21:10 7 Читати українською
Хорватия – Англия: матч будет судить Джюнейт Чакир
Джюнейт Чакир / Фото: ФИФА

Стала известна бригада арбитров на матч 1/2 финала чемпионата мира-2018 Хорватия – Англия.

Англия и Хорватия встретятся в полуфинале чемпионата мира-2018.

Хорватия – Англия: прогноз матча 1/2 финала ЧМ-2018

Главным арбитром матча будет Джюнейт Чакир, сообщает официальный сайт ФИФА.

На линиях ему будут ассистировать соотечественники Багаттин Дюран и Тарик Онгун.

Четвертым и резервным арбитрами будут голландцы Бьорн Куйперс и ван Роекель.

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2018 Хорватия – Англия состоится в среду, 11 июля. Начало матча - в 21:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

ЧМ 20181/2 финала

Хорватия - Англия: Среда 11 июля 2018

Хорватия
до матча
1
дн
:
23
час
:
55
мин
Англия
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