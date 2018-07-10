Хорватия – Англия: команда Саутгейта готовится к полуфиналу, тренируясь с резиновыми курами

Сборная Англии оригинально тренировалась накануне полуфинального матча чемпионата мира-2018 против Хорватии.
Английские футболисты на тренировке перед поединком с Хорватией выполняли необычное упражнение. Подопечные Гарета Саутгейта бросались резиновыми курами, отрабатывая взаимодействие на ограниченном пространстве и координацию. Выглядела тренировка довольно забавно.
К слову, Джордан Хендерсон и Джейми Варди провели полноценную тренировку, несмотря на недавние проблемы со здоровьем. Хавбек Ливерпуля работал с зажатым подколенным сухожилием, а форвард Лестера улучшил свое состояние после того, как пропустил матч со шведами из-за травмы паха.
Хорватия – Англия: прогноз матча 1/2 финала ЧМ-2018
Напомним, что матч 1/2 финала ЧМ-2018 Хорватия – Англия начнется 11 июля в 21.00.