Хорватия – Англия: команда Саутгейта готовится к полуфиналу, тренируясь с резиновыми курами

Сборная Англии оригинально тренировалась накануне полуфинального матча чемпионата мира-2018 против Хорватии.

Английские футболисты на тренировке перед поединком с Хорватией выполняли необычное упражнение. Подопечные Гарета Саутгейта бросались резиновыми курами, отрабатывая взаимодействие на ограниченном пространстве и координацию. Выглядела тренировка довольно забавно.

The secret to England's success. Training with a rubber chicken pic.twitter.com/4HmiEShx7w — Football Daily (@footballdailyuk) 10 липня 2018 р.

К слову, Джордан Хендерсон и Джейми Варди провели полноценную тренировку, несмотря на недавние проблемы со здоровьем. Хавбек Ливерпуля работал с зажатым подколенным сухожилием, а форвард Лестера улучшил свое состояние после того, как пропустил матч со шведами из-за травмы паха.

Хорватия – Англия: прогноз матча 1/2 финала ЧМ-2018

Напомним, что матч 1/2 финала ЧМ-2018 Хорватия – Англия начнется 11 июля в 21.00.