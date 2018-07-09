Хорватия – Англия: Хендерсон рискует пропустить матч

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон может не выйти на поле в матче 1/2 финала чемпионата мира-2018 против Хорватии.

Сборная Англии в полуфинале ЧМ-2018 рискует обойтись без Джордана Хендерсона. У полузащитника проблемы с подколенным сухожилием, сообщает Sky Sports.

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Отмечается, что травма несерьезная, однако определенные сомнения относительно участия Хендерсона в поединке все же есть. Отметим, что Хендерсон участвовал во всех матчах Мундиаля, за исключением поединка 3 тура против Бельгии.

Напомним, матч Хорватия – Англия пройдет 11 июля. Второго финалиста 10 июля определят Франция и Бельгия.