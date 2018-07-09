toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО ДОМАГОЙ ВИДА РОССИЯ - ХОРВАТИЯ Новости ЧМ 2018

Хорватия – Англия: Хендерсон рискует пропустить матч

10:31 44 Читати українською
Хорватия – Англия: Хендерсон рискует пропустить матч
Джордан Хендерсон / фото: FA

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон может не выйти на поле в матче 1/2 финала чемпионата мира-2018 против Хорватии.

Сборная Англии в полуфинале ЧМ-2018 рискует обойтись без Джордана Хендерсона. У полузащитника проблемы с подколенным сухожилием, сообщает Sky Sports.

ЧМ-2018: европейская сборная 4-й раз подряд станет чемпионом мира –- почему это хорошая примета для Англии

Отмечается, что травма несерьезная, однако определенные сомнения относительно участия Хендерсона в поединке все же есть. Отметим, что Хендерсон участвовал во всех матчах Мундиаля, за исключением поединка 3 тура против Бельгии.

Напомним, матч Хорватия – Англия пройдет 11 июля. Второго финалиста 10 июля определят Франция и Бельгия.

ЧМ 20181/2 финала

Хорватия - Англия: Среда 11 июля 2018

Хорватия
до матча
2
дн
:
9
час
:
17
мин
Англия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Англия Англия ЧМ 2018 - новости 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2018 Хорватия - Англия Джордан Хендерсон Джордан Хендерсон
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
6
час
:
47
мин
Флора
18:30
Хапоэль Беер-Шева
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук