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Хорватия – Англия: гол Перишича нельзя было засчитывать, – экс-арбитр ФИФА

11 июля 23:16 703 Читати українською
Хорватия – Англия: гол Перишича нельзя было засчитывать, – экс-арбитр ФИФА
Едуардо Итурральде Гонсалес / Фото: ФИФА

Бывший арбитр ФИФА Эдуардо Итурральде Гонсалес прокомментировал гол, забитый в ворота сборной Англии в полуфинале чемпионата мира-2018.

Хавбек Хорватии Иван Перишич сравнял счет в матче против Англии в 1/2 финала чемпионата мира-2018.

Хорватия – Англия – видео голов

По мнению арбитра экс-ФИФА Эдуардо Итурральде, Перишич нарушил правила в борьбе с Кайлом Уокером.

"Гол Перишича нельзя было засчитывать за опасную игру. Он ногой ударил по голове Уокера", – цитирует его AS.

Напомним, "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ 20181/2 финала

Хорватия - Англия: Среда 11 июля 2018

Хорватия
Матч окончен
2 : 1
( осн. время 1 : 1 )
Англия
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Теги
ЧМ 2018 Хорватия - Англия Хорватия Хорватия Англия Англия Иван Перишич Иван Перишич Итурральде Гонсалес
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