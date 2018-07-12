Хорватия – Англия: гол Перишича нельзя было засчитывать, – экс-арбитр ФИФА

Бывший арбитр ФИФА Эдуардо Итурральде Гонсалес прокомментировал гол, забитый в ворота сборной Англии в полуфинале чемпионата мира-2018.

Хавбек Хорватии Иван Перишич сравнял счет в матче против Англии в 1/2 финала чемпионата мира-2018.

Хорватия – Англия – видео голов

По мнению арбитра экс-ФИФА Эдуардо Итурральде, Перишич нарушил правила в борьбе с Кайлом Уокером.

"Гол Перишича нельзя было засчитывать за опасную игру. Он ногой ударил по голове Уокера", – цитирует его AS.

Напомним, "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.