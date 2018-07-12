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Хорватия – Англия: британцы на ЧМ-2018 забили 9 голов со стандартов и побили рекорд, который держался с 1966 года

11 июля 21:53 81 Читати українською
Хорватия – Англия: британцы на ЧМ-2018 забили 9 голов со стандартов и побили рекорд, который держался с 1966 года
Британцы на ЧМ-2018 забили 9 голов со стандартов и побили рекорд

Сборная Англии установила рекорд по количеству голов со стандартов на чемпионате мира.

Сборная Англии открыла счет в полуфинале чемпионата мира-2018, прекрасно выполнил штрафной Киран Триппьер.

Хорватия – Англия – видео гола

Это 9-й гол Англии со стандартного положения на этом Мундиале. Таким образом, британцы побили рекорд, который держался с 1966 года, сообщает портал Opta.

Напомним, "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.

ЧМ 20181/2 финала

Хорватия - Англия: Среда 11 июля 2018

Хорватия
Матч окончен
2 : 1
( осн. время 1 : 1 )
Англия
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ЧМ 2018 Хорватия - Англия Англия Англия
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