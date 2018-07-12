Хорватия – Англия: британцы на ЧМ-2018 забили 9 голов со стандартов и побили рекорд, который держался с 1966 года

Британцы на ЧМ-2018 забили 9 голов со стандартов и побили рекорд

Сборная Англии установила рекорд по количеству голов со стандартов на чемпионате мира.

Сборная Англии открыла счет в полуфинале чемпионата мира-2018, прекрасно выполнил штрафной Киран Триппьер.

Хорватия – Англия – видео гола

Это 9-й гол Англии со стандартного положения на этом Мундиале. Таким образом, британцы побили рекорд, который держался с 1966 года, сообщает портал Opta.

Напомним, "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.