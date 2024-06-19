Хорватия – Албания: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Евро-2024
15:10 - Читати українською
Хорваты и албанцы встречаются во втором туре группового этапа Евро-2024. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
11’ Казим Лачи
Матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Хорватии и Албании стартует в 16:00 по киевскому времени. Поединок пройдет на Фолькспаркштадион в Гамбурге. Телетрансляция доступна на платформе MEGOGO.
В первом раунде Хорватия проиграла Испании (0:3), а Албания потерпела поражение от Италии (1:2). Обе команды имеют ноль баллов.
Футбол 24 привычно проведет текстовую онлайн-трансляцию, где можно следить за главными событиями матча.
Стартовые составы:
Хорватия:
Албания:
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