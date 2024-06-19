Хорваты и албанцы встречаются во втором туре группового этапа Евро-2024. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Хорватии и Албании стартует в 16:00 по киевскому времени. Поединок пройдет на Фолькспаркштадион в Гамбурге. Телетрансляция доступна на платформе MEGOGO.

В первом раунде Хорватия проиграла Испании (0:3), а Албания потерпела поражение от Италии (1:2). Обе команды имеют ноль баллов.

Футбол 24 привычно проведет текстовую онлайн-трансляцию, где можно следить за главными событиями матча.

Стартовые составы:

Хорватия: