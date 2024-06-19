Хорваты стартовали на Евро матчем против Испании, где поражение было вполне ожидаемым. Впрочем, разгром со счетом 0:3 еще в первом тайме в планы не входил – настолько катастрофического результата не ожидал никто. "Клетчатые" не отыграли ни одного гола, хотя создали несколько моментов и даже заработали пенальти, который потянул Симон. Теперь, в поединке с албанцами, необходимо нивелировать влияние фиаско.

Хорватские фаны выбрасывали телевизоры после поражения от Испании на Евро-2024

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Подопечные Златко Далича в случае еще одного поражения рискуют вылететь из группы, да и в борьбе за выход с третьего места возникнут проблемы. В активе "ватных" уже сейчас "-3" по разнице мячей – худший показатель на турнире имеют только шотландцы. Конечно, пока что рано говорить о раскладах на последний тур, но голов необходимо забивать как можно больше.

Способна ли не это нынешняя хорватская сборная? Трудно сказать. На протяжении последних двух-трех лет ее критикуют за слабый креатив – команда хорошо продвигает мяч, но создает слишком мало моментов. В поединке с Испанией это тоже было, но не в таком явном масштабе. Подопечные Златко Далича имели хорошие фланговые розыгрыши, а также здорово прессинговали.

"Клетчатые" могли забивать и вряд ли заслуживали разгром, поэтому в матче с Албанией сенсации не ожидают. Вот только ее не ожидали и в поединке с Италией – а "орлы" взяли да и забили самый быстрый гол в истории Евро Так, потом они быстро пропустили два и должны были пропускать еще, однако на последних минутах балканцы таки могли вырвать ничью.

Если албанцы грезят 1/8 финала, то сегодня необходимо побеждать. Тогда Хорватия и Венгрия уже вряд ли догонят подопечных Сильвиньо – а даже если произойдет такое чудо, то команда точно выйдет из плей-офф. Но смогут ли они сотворить сенсацию? Вот тут уже возникают сомнения.

Сборная Албании в первом туре все же не удивила. Как и ожидалось, на Евро-2024 приехала простенькая команда, которая отчаянной и дисциплинированной обороной компенсирует недостаток класса. Без безумного фарта при этом не обошлось.

Хватит ли такого футбола на матч с Хорватией? Разница в классе, определенные наработки "ногометников" с первого тура и слухи из лагеря "клетчатых" намекают на победу топа. Златко Далич изменит схему с 4-3-3 на 4-2-3-1, снимет Брозовича и Понрачича, а Гвардиола переведет Гвардиола на позицию центрбека.

Впрочем, отсутствие голов и относительно низкое количество остроты все же оставляет шансы андердогу. Обеим командам точно будет тяжело, а судьбу встречи может решить рандом. Что наиболее обидно, сегодня смогут сыграть не все футболисты – у хорватов мышечное повреждение получил атакующий хав Влашич, для которого Евро-2024 завершено.

Ориентировочные составы на матч Хорватия – Албания

Хорватия: Ливакович – Станишич, Эрлич, Гвардиол, Соса – Модрич, Пашалич – Майер, Ковачич, Крамарич – Петкович

Албания: Бериша – Митай, Исмайли, Джимсити, Хюсай – Рамадани, Асллани – Байрами, Асани, Сефери – Броя

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