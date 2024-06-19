Уже на 11-й минуте Лачи пробил головой с близкого расстояния и установил счет 1:0. Албания удерживала преимущество вплоть до середины второго тайма, но Хорватии удалось сравнять счет. Через две минуты Гьясула помогает соперникам выйти вперед, благодаря голу в свои ворота.

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Хорватия уже могла праздновать победу, но в компенсированное время Гьясула исправил свою ошибку и отправил мяч уже в ворота соперника, установив счет 2:2. Команды набрали по одному очку за два тура и имеют небольшие шансы на выход из группы. В последнем туре хорваты встретятся с Италией, а албанцы сыграют с Испанией.