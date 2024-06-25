Сборная Хорватии еще сохраняет шансы на то, чтобы сыграть в 1/8 финала Евро-2024.

В своей группе хорваты заняли третье место, набрав два балла. Из группы напрямую в плей-офф вышли Испания и Италия. Подопечные Златко Далича еще не потеряли надежду выйти в 1/8 финала турнира, но их судьба зависит теперь от раскладов в группах C и F.

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Если Англия побеждает Словению, забив минимум три гола, а Дания разгромит Сербию, то шансов у Хорватии станет больше. Другие результаты окончательно отправят Модрича и Ко домой.

Впрочем, успешных решений в группе C недостаточно. Хорватам также нужно, чтобы в группе F Португалия победила Грузию, а Турция одержала победу над Чехией. Хотя бы один ничейный результат в этих противостояниях сыграют против Хорватии.

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