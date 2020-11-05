"Будто попал в сказку. Выйти на такой стадион в таком матче – мечта любого футболиста.

Барселона – Динамо – 2:1 – видео голов и обзор матча

Когда взяли мяч под контроль и начали создавать моменты, хорошо действовал на линии их вратарь. Месси классно пробил пенальти. Он один из лучших в этом компоненте.

Анализировали, кто и куда может в Барселоне бить пенальти, а то что угадал – такое дело. Давления никакого не было. Мы не волновались. С такими соперниками приятно играть. Хорошо подготовимся к Шахтеру", – сказал Нещерет в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, Барселона на своем поле в матче 3-го тура Лиги чемпионов не без проблем одолела Динамо 2:1 и, набрав 9 очков, лидирует в турнирной таблице группы Н. Динамо с 1 пунктом идет третьим.

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