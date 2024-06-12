"В физическом плане чувствую себя хорошо, Я пропустил всего два дня. Мы готовились к первому матчу на Евро – с Румынией, старались выполнять тактическую установку тренера как в обороне, так и в атаке, правильно выбирать позиции. Хорошо, что я имел немного работы, ведь это держит в тонусе, добавляет уверенности. Подходим к Евро, у нас осталось несколько дней на подготовку.

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В Молдове стадион классный, компактный. Нравится, что трибуны рядом с полем. Достаточно атмосферно, полный стадион. Хорошее поле, играть – одно удовольствие. Молдова нас очень гостеприимно приняла, это очень приятно, нам пожелали успехов на Евро. Большое спасибо за это", – цитирует Лунина пресс-служба УАФ.

Напомним, что сборная Украины завершила подготовку к Евро-2024 и уже 17 июня сыграет первый матч против Румынии.

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