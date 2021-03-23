"На самом деле никакого мандража нет. Мы все понимаем, какая это сборная. Это чемпионы мира. В дополнительной мотивации мы не нуждаемся.

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Играя с таким соперником, выйдем с полной концентрацией и мотивацией. Тот счет не совсем отображал игру. Смотрел матч по телевизору. Если брать 15-20 минут второго тайма, то наша сборная играла даже получше Франции. А то, что был такой счет... Хорошо, что это случилось в товарищеском матче. Сейчас игра будет официальной. Думаю и картина будет совсем другой..

В сборной все соскучились друг по другу. Нужно как можно быстрее вспоминать те связи которые у нас были в отборе на Евро-2020. Нам нужно как можно лучше подготовиться к чемпионату Европы. Времени на раскачку нет. Толком даже не хватает времени подготовиться к играм. Все ребята это понимают. Главное, чтобы не было травм. Желаю Степаненко скорее вернуться в строй, потому что мы нуждаемся во всех игроках", – сказал Зинченко на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, сборная Украины сыграет с французами уже завтра, 24 марта, в Париже. Первый поединок отбора к ЧМ-2022 стартует в 21:45.

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