"Хорошо, что разгром от Франции случился в товарищеском матче": Зинченко настроен дать бой чемпионам мира
Украинский легионер Манчестер Сити Александр Зинченко поделился ожиданиями от стартового поединка отбора на чемпионат мира 2022 года против сборной Франции.
"На самом деле никакого мандража нет. Мы все понимаем, какая это сборная. Это чемпионы мира. В дополнительной мотивации мы не нуждаемся.
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Играя с таким соперником, выйдем с полной концентрацией и мотивацией. Тот счет не совсем отображал игру. Смотрел матч по телевизору. Если брать 15-20 минут второго тайма, то наша сборная играла даже получше Франции. А то, что был такой счет... Хорошо, что это случилось в товарищеском матче. Сейчас игра будет официальной. Думаю и картина будет совсем другой..
В сборной все соскучились друг по другу. Нужно как можно быстрее вспоминать те связи которые у нас были в отборе на Евро-2020. Нам нужно как можно лучше подготовиться к чемпионату Европы. Времени на раскачку нет. Толком даже не хватает времени подготовиться к играм. Все ребята это понимают. Главное, чтобы не было травм. Желаю Степаненко скорее вернуться в строй, потому что мы нуждаемся во всех игроках", – сказал Зинченко на предматчевой пресс-конференции.
Напомним, сборная Украины сыграет с французами уже завтра, 24 марта, в Париже. Первый поединок отбора к ЧМ-2022 стартует в 21:45.
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