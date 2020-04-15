"Хорошо, что он постарел": Малиновский – об игре Роналду

Я не могу представить его в возрасте 26-27 лет. Каким он был тогда. Я боюсь, что, если бы он вышел против нас в таком возрасте, то... страшно было бы. Хорошо, что он постарел, когда играл против нас", – сказал Малиновский в программе Цыганик Live.
Напомним, в отборе к Евро-2020 сборная Украины в группе В два раза встречалась с португальцами: на выезде команды расписали безголевую ничью, а в Киеве торжествовали украинцы – 2:1 (голами отметились Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко, а Криштиану Роналду сократил счет с пенальти).