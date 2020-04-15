"Хорошо, что он постарел": Малиновский – об игре Роналду

Полузащитник Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский поделился мыслями относительно португальского нападающего туринского Ювентуса Криштиану Роналду.

"Играли против Португалии две игры, и он, можно сказать, просто с другой планеты. Я вспоминаю, как он против нас неплохо выглядел, прекрасно играл. И это ему 34-35 лет было.

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Я не могу представить его в возрасте 26-27 лет. Каким он был тогда. Я боюсь, что, если бы он вышел против нас в таком возрасте, то... страшно было бы. Хорошо, что он постарел, когда играл против нас", – сказал Малиновский в программе Цыганик Live.

Напомним, в отборе к Евро-2020 сборная Украины в группе В два раза встречалась с португальцами: на выезде команды расписали безголевую ничью, а в Киеве торжествовали украинцы – 2:1 (голами отметились Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко, а Криштиану Роналду сократил счет с пенальти).

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