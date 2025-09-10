– Во-первых, отрицательный результат, как по мне. Я ради интереса сравнил стартовые составы на предмет трансферной стоимости, как обычно это делаю. У Азербайджана 8.4 млн евро, а у Украины – 179.2 млн евро. То есть это более чем в 20 раз больше. И понимаешь, что по качеству игроков Украина превосходила азербайджанцев.

Заховайло оценил отмененный пенальти на Ванати: "Если футболист сбрасывает руки вверх – 100% рисует"

Относительно плюс-минус положительного – то хорошо, что мы сейчас не играли с Исландией. Я вчера смотрел их матч с Францией. Если бы мы играли с ними, а не с Азербайджаном, то Украина имела бы очень малые шансы выиграть. Исландия сейчас в хорошем состоянии, очень агрессивная и компактная команда. Но за месяц может произойти все, что угодно.

Но хорошо, что Исландия не выиграла у французов, отменили этот гол на 89-й минуте. Это сыграло в пользу Украины. Поэтому сейчас шансы небольшие, чтобы попасть напрямую, и неплохие – чтобы в случае двух побед над исландцами попасть в переходные матчи.

– Как думаете, способен ли Ребров еще исправить ситуацию? Или здесь не обойдется без смены тренера или кардинальных решений по составу?

– Вопрос понятен, но по отношению ко мне некорректный. Как я сказал, ничего не потеряно. Есть неплохие шансы на стыковые матчи, если через месяц в очном противостоянии Украина выиграет у Исландии. Как подготовится тренерский штаб – это будет зависеть исключительно от них, – рассказал Олег Дулуб в интервью Tribuna.

Напомним, что третий матч в рамках отбора к ЧМ-2026 Украина проведет 10 октября против Исландии.

