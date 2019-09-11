"Хорошо, что арбитр засчитал гол Диего Армандо Яремчука", – Вацко прокомментировал скандальный гол украинца

Известный комментатор Виктор Вацко поделился впечатлениями от товарищеского матча Украина против Нигерии.

"Хорошо, что 2:2. Хорошо, что судья засчитал мяч Диего Армандо Яремчука. Очень полезный матч против молодой, упорной, острой Нигерии. На Евро ведь Литвы не будет", – написал Вацко в своем твиттере.

Украина – Нигерия – 2:2 – видео голов и обзор матча

Отметим, что Яремчук спас ничью для украинцев, забив второй гол в матче. Интересно, что мяч залетел в сетку ворот от руки нападающего.

Напомним, сборные Украины и Нигерии расписали результативную ничью в товарищеском матче (2:2).

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