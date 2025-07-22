"Мы провели очень хороший сбор. Сначала в Киеве, а потом в Австрии. На мой взгляд, мы подготовились на все 100%. Однако наша проблема в том, что у нас еще не было официальных матчей, поэтому будем делать то же, что делали на сборах. В физическом и тактическом планах, думаю, мы значительно прибавили и стали намного лучше, чем в прошлом году.

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Думаю, в Австрии мы провели хороший сбор, в том числе в физическом плане, поэтому сможем на протяжении всех 90 минут поддерживать темп, который потребует главный тренер. Он даст установку на игру и расскажет, как мы будем действовать в матче.

Смотрели ли мы матчи Хамрун Спартанс? Тренерский штаб предоставил нам полную информацию. Мы тоже разбирали их матч, также перед игрой на теоретическом занятии наставники подробно расскажут, как мы будем действовать в обороне и атаке. Знаем, что наш соперник очень хорошо защищается и выбегает в контратаки. Будем стараться во время матча как можно меньше позволять ему это делать", – цитирует Буяльского официальный сайт Динамо.

Напомним, первая игра запланирована уже на вторник, 22 июля, а ответный матч состоится через неделю.

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