"Радует ли то, что Шахтер отклонил предложения по Судакову? Каждый тренер радуется, когда может сохранить одного из своих лучших игроков. Это очевидно. Я счастлив не только за себя, но и за команду, за клуб. Считаю, это хороший сигнал для Европы, что мы можем оставлять себе качественных футболистов, что мы не продаем только чтобы продать.

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Я говорил игрокам, что они должны иметь амбиции достигать высокого уровня, но сначала должны усердно работать и совершенствоваться. Если смотреть на то, как работает Судаков, то, откровенно говоря, с первой секунды моего пребывания в клубе наше с ним общение было замечательным. Он прогрессирует каждый день, показывает хороший пример другим. Думаю, в течение следующих нескольких месяцев продемонстрирует еще лучший прогресс.

Также всегда радуюсь, когда клуб и хороший футболист наконец принимают решение о переходе на самый высокий уровень. Это хорошо, нормальный процесс в футбольном бизнесе. Но сейчас я счастлив, что Георгий остается с нами, чтобы продолжить свое развитие", – поделился Пушич в комментарии пресс-службе Шахтера.

Напомним, в текущем сезоне Судаков провел за "горняков" 18 матчей (3 гола и 1 ассист). Действующий контракт хавбека с Шахтером рассчитан до лета 2028 года, а цена по Transfermarkt составляет 18 млн евро.

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