В субботу, 25 ноября, скончался легендарный в прошлом тренер Барселоны и сборной Англии Терри Венейблс. Пеп Гвардиола начал свою пресс-конференцию с воспоминаний о нём.

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"Он подарил нам, болельщикам Барселоны, первую победу в чемпионате после 11- или 12-летнего перерыва. Его влияние на меня было невероятным, он явил миру то, чего до него никто никогда не делал. Он предложил определённый тип прессинга и игру при стандартных положениях – центральные защитники забивали пачками! Также я общался с игроками той Барселоны – Терри был истинным джентльменом, который среди прочего внедрил в команде программу пения и танцев.

Для первого места в группе ЛЧ нам будет достаточно сыграть вничью с РБ Лейпциг. Важно это сделать, чтобы в ответном матче 1/8 финала сыграть дома. Это не решающее, но небольшое преимущество.

Кадровая ситуация? Хороших новостей мало. Доступны те же игроки, которые были доступны к матчу с Ливерпулем. Джон Стоунз идёт на поправку, но в лучшем случае сыграет завтра несколько минут.

Продление контракта с клубом? У меня есть силы. Конечно, я могу уйти хоть завтра. Один год в футболе – это очень большой срок. Я начинал с длинными волосами, и посмотрите, что получилось. Я бы хотел, чтобы команда, набравшая 100 очков в чемпионате, сохранилась навсегда. Но время идёт, игроки приходят и уходят", – цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

Матч Ман Сити – РБ Лейпциг состоится во вторник, 28 ноября.

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