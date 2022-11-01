Украинский форвард Хиберниана Николай Кухаревич рассказал, как футбол помогает ему в это непростое время.

"Сейчас очень сложный период для меня и каждого украинца. Мы должны быть сильными и продолжать борьбу.

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Я просто счастлив, когда играю и забиваю. Это дарит мне радость и возможность испытывать что-то хорошее, потому что сейчас хорошего мало – на фоне ежедневных плохих новостей.

Каждый день я общаюсь со своей семьей. Мои родные живут в западной части Украины, относительно безопасном регионе, но никогда не знаешь, что может произойти. Своей игрой пытаюсь дарить радость родным и всем украинцам", – сказал Кухаревич в комментарии ВВС.

Напомним, Кухаревич перешел в Хиберниан из Труа в сентябре на правах аренды до конца сезона. Украинец успел сыграть за шотландскую команду 7 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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