"Тяжело будет сборной Украины в матче с Грузией. Какие ожидания? Украинской команде нужно только выигрывать в двух заключительных встречах: и с Грузией, и с Албанией. Потому что хочется, чтобы сборная Украины осталась в Лиге В и не вылетела из нее. Но Украине с Грузией тяжело будет. Они играют дома, стадион будет заполнен! Хотя, в принципе, наши ребята привыкли уже к этому.

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Относительно поединка с албанцами – скажу, что с ними всегда тяжело играть. У них есть травмированные футболисты, и Украина имеет игроков с травмами. Но они упрямые! Албанцы всегда борются!

Мне кажется, что голепада в матчах точно не будет. А какие голепады? В первых встречах Албании мы проиграли 1:2, а грузин победили 1:0.

Психологически игроки Динамо и Шахтера должны нормально подойти к этим встречам. Надо понимать, что это сборная! В матчах за национальную команду надо выходить на поле и просто выигрывать. Еще раз повторюсь: хорошая игра будет в клубах! А в матчах за сборную надо давать результат.

Честно говоря, я хотел бы, чтобы сыграл Калюжный. Всем нашим футболистам, которых вызывают в расположение "сине-желтых" и которые стучатся в двери национальной команды, Иван показал, как человек должен играть за сборную Украины. Это яркий пример!" – сказал Нагорняк в комментарии в комментарии Sport.ua.

Напомним, матч с Грузией состоится в субботу, 16 ноября, в Батуми, а с Албанией – во вторник, 19 ноября, в Тиране. После 4-х туров команда Сергея Реброва идет в турнирной таблице группы В1 последней, набрав 4 очка. Лидирует с 7 пунктами Чехия, а вторую-третью строчки с 6 баллами делят Грузия и Албания.

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