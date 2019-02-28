Хонгла: Хочу вывести Карпаты на более высокие позиции

Хавбек Карпат Мартин Хонгла рассказал об адаптации в львовском клубе.

"Чувствую себя во Львове комфортно. Нас хорошо приняли, в том числе и в команде. Рад, что я здесь.

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Ставлю перед собой задачу влиться в коллектив и помочь команде. Здесь хорошие игроки, тренерский штаб и есть все условия для прогресса. Постараемся вывести команду на более высокие позиции", – сказал Хонгла во время пресс-конференции.

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