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Хонгла: Хочу вывести Карпаты на более высокие позиции

15:30 112 Читати українською
Хонгла: Хочу вывести Карпаты на более высокие позиции
Мартин Хонгла / Фото: ФК Карпаты

Хавбек Карпат Мартин Хонгла рассказал об адаптации в львовском клубе.

"Чувствую себя во Львове комфортно. Нас хорошо приняли, в том числе и в команде. Рад, что я здесь.

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Ставлю перед собой задачу влиться в коллектив и помочь команде. Здесь хорошие игроки, тренерский штаб и есть все условия для прогресса. Постараемся вывести команду на более высокие позиции", – сказал Хонгла во время пресс-конференции.

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Источник: Футбол 24
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Карпаты Карпаты Мартин Хонгла Мартин Хонгла
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