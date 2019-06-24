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Хьонесс: Если Сане хочет в Баварию, то вопрос финансов можно решить

06:30 19 Читати українською
Хьонесс: Если Сане хочет в Баварию, то вопрос финансов можно решить
Лерой Сане / SportsJOE

Президент Баварии Ули Хьонесс рассказал о расходах клуба на трансферы.

"Мы уже потратили 120 миллионов евро на новых игроков. Мы выиграли два титула и не всегда должны определять все через новичков. У нас будет сильная команда до августа.

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Может ли трансфер Сане сорваться из-за денег? Если Сане хочет в Баварию, то вопрос финансов можно уладить", – сказал Ули Хьонесс в эфире SkySports.

Напомним, ранее сообщалось, что немецкий клуб работает над трансфером вингера Манчестер Сити Лероя Сане, это подтвердил сам Ули Хьонесс.

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Лерой Сане Лерой Сане Бавария Бавария Манчестер Сити Манчестер Сити Германия Ули Хёнесс Трансферы Манчестер Сити Трансферы Баварии
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