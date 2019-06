Хьонесс: Если Сане хочет в Баварию, то вопрос финансов можно решить

Президент Баварии Ули Хьонесс рассказал о расходах клуба на трансферы.

"Мы уже потратили 120 миллионов евро на новых игроков. Мы выиграли два титула и не всегда должны определять все через новичков. У нас будет сильная команда до августа.

Горецка: Если Сане перейдет в Баварию, все в клубе будут рады этому

Может ли трансфер Сане сорваться из-за денег? Если Сане хочет в Баварию, то вопрос финансов можно уладить", – сказал Ули Хьонесс в эфире SkySports.

Напомним, ранее сообщалось, что немецкий клуб работает над трансфером вингера Манчестер Сити Лероя Сане, это подтвердил сам Ули Хьонесс.

