Хонда установил уникальный рекорд, который не покорился даже Месси и Роналду

Японский полузащитник бразильского Ботафого Кейсуке Хонда вписал свое имя в историю мирового футбола.

Футболист бразильского Ботафого Кейсуке Хонда вошел в историю футбола после поединка Лиги Кариока (чемпионата штата Рио-де-Жанейро) против клуба Банги.

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33-летний японец в первом же матче отметился результативным выстрелом, реализовав пенальти на 29-й минуте. Этот гол позволил ему стать первым игроком на планете, который забивал на пяти континентах.

В частности, в Европе он поиграл за нидерландский Венло, итальянский Милан и российский ЦСКА, в Азии за японскую Нагой Грампус, в Северной Америке за мексиканскую Пачуку, в Южной Америке за бразильский Ботафого, а в Австралии за Мельбурн Виктори. Единственным континентом, где Хонда еще не забивал является Африка, но он там пока не играл.

Напомним, Хонда выступает за Ботафого с января 2020 года. Он перешел в бразильский клуб на правах свободного агента. Также с августа 2018 г. полузащитник является тренером и генеральным менеджером сборной Камбоджи.

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