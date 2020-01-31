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Хонда стал игроком Ботафого – бразильский клуб оригинально представил новичка

17:33 7 Читати українською
Хонда стал игроком Ботафого – бразильский клуб оригинально представил новичка
Кейсуке Хонда / Disclosure

Японский полузащитник Кейсуке Хонда продолжит карьеру в чемпионате Бразилии.

Кейсуке Хонда официально присоединился к бразильскому Ботафого, информирует официальный твиттер клуба.

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Бразильцы объявили о трансфере достаточно оригинально, оформив ролик в стиле японских видеоигр из 90-х годов.

К слову, последним клубом Хонды был нидерландский Витесс, в составе которого Кейсуке провел лишь 4 матча в текущем сезоне, не отметившись результативными действиями.

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