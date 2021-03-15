Хонда официально перебрался в Азербайджан
Бывший полузащитник московского ЦСКА и итальянского Милана Кейсуке Хонда продолжает пополнять свой послужной список экзотическими чемпионатами. Новая остановка ветерана – азербайджанская Премьер-лига.
34-летний хавбек стал игроком бакинского Нефтчи, сообщает официальный сайт клуба.
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Хонда подписал с закавказским грандом контракт до конца сезона 2020/21. В Баку он будет выступать под привычным 4-м номером. Нефтчи японец достался бесплатно, поскольку находился в статусе свободного агента после ухода из бразильского Ботафого 1 января. Ранее он не смог трудоустроиться в португальском Портимоненсе из-за бюрократических нюансов.
На профессиональном уровне Кейсуке Хонда дебютировал за Нагою Грампус Эйт в 2004 году. Далее он защищал цвета нидерландского Венло, ЦСКА Москва, Милана, мексиканской Пачуки, Мельбурн Виктори, нидерландского Витесса и Ботафого.
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