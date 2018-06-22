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Хонда: Я очень рад за Осако

19 июня 19:27 45 Читати українською
Хонда: Я очень рад за Осако
Кейсуке Хонда / Япония

Полузащитник сборной Японии Кейсуке Хонда прокомментировал победу над Колумбией в матче ЧМ-2018.

"Юя Осаке – наш форвард. Он провел хороший сезон в Германии. На прошлом чемпионате мира у него не все получалось. Я знаю, что он очень хотел забить в сегодняшнем матче. Я счастлив, что у него получилось.

ЧМ-2018 Колумбия – Япония: историческая победа с рекордами, хитрющий гол и очередная сенсация

Была ли провокация со стороны Фалькао? Нет, он не делал ничего подобного. Нам повезло, что Санчес получил красную карточку, и почти 80 минут мы играли в большинстве. Нам нужно было побеждать, и мы это сделали. Я счастлив, но мне жаль сборную Колумбии. Я знаю, что у них много квалифицированных футболистов. Я ожидал, что сегодня будет гораздо более напряженная игра. Но мы были лучше соперника.

Описать действия Осако в первом голе? Мне не очень хорошо виден этот эпизод. Думаю, защитник мог забрать мяч, но он совершил ошибку. Осако мог и сам забивать, потому что мяч оказался перед ним. Забить сразу не удалось, но благодаря этому соперник получил красную, а мы кроме гола получили преимущество в одного игрока. Мы рады, что в конечном итоге все так сложилось", – цитирует Хонду championat.com.

ЧМ-2018 1 тур

Колумбия - Япония: Вторник 19 июня 2018

Колумбия
Матч окончен
1 : 2
Япония
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Теги
ЧМ 2018 Колумбия - Япония Кейсуке Хонда Кейсуке Хонда Япония Япония
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