Хомутов отметился дублем в таллинском дерби и вывел свою команду на второе место чемпионата Эстонии

Звездой столичного дерби Мейстрилиги стал воспитанник Шахтера Владислав Хомутов.

Чемпионат Эстонии, 7-й тур

Калев – Нымме Калью – 0:4

Голы: Хомутов, 3, 36, Паур, 51, 90+2

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Очередной тур Мейстрилиги увенчало таллинское дерби – столичные Калев и Нымме Калью находились в разных углах турнирной таблицы и могли значительно улучшить свое положение. У гостей в стартовом составе появилось сразу трое украинцев – защитники Владислав Веремеев и Андрей Маркович и полузащитник Владислав Хомутов.

Именно последний и помог своей команде праздновать уверенную победу над соперником. Воспитанник Шахтера уже на 3 минуте открыл счет в матче, а под конец первой сорокапятиминутки оформил дубль. Экс-игрок Карпат Маркович провел на поле 65 минут и был заменен.

Победа позволила Нымме Калью подняться на вторую строчку турнирной таблицы и вплотную приблизиться к лидеру чемпионата – от Флоры команду украинцев теперь отделяет лишь одно очко.

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