Хомутов голом спас Нымме Калью от поражения в центральном матче тура

Украинский полузащитник Нымме Калью Владислав Хомутов отметился очередным голом за свою команду.

На этот раз воспитанник Шахтера стал автором забитого мяча в матче 35-го тура чемпионата Эстонии против Левадии (1:1).

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Хомутов вышел в стартовом составе Нымме Калью в гостевом матче, на 19-й минуте которого хозяева поля вышли вперед. Однако гол украинца на 39-й минуте позволил его команде спасти ничью. Заметим, что Владислав сыграл все 90 минут, а на 78-й получил еще и желтую карточку.

Таким образом, Хомутов в 11-ти матчах текущего сезона за Нымме Калью в чемпионате Эстонии забил пять мячей. Команда украинца имеет в своем активе 76 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. У Левадии, которая идет второй, на один пункт больше.

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