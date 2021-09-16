"Серьезно готовимся к матчу, большие ожидания от этого турнира, настроены и мотивированы в боевом ключе, и готовы исправить ситуацию последних матчей.

Будё-Глимт – Заря: анонс матча Лиги конференций

Уровень Лиги конференций? Если он существует, то это сразу говорит о его серьезности, ведь если посмотреть на состав команд, которые представлены в нем, уже можно сказать, что довольно интересными будут соревнования. Мы рады, что являемся частью этого турнира и будем достойно представлять нашу страну", – цитирует Хомченовского официальный сайт Зари.

На групповом этапе Лиги конференции Зари будет противостоять Будё-Глимт, ЦСКА и Рома.

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