Хомченовский признался, что снова мог бы рассмотреть предложения из-за границы

Полузащитник Зари Дмитрий Хомченовский рассказал о своем опыте выступлений за пределами Украины.

"Не могу сказать, что зарубежные вояжи утомили. Были варианты остаться за границей, но я захотел вернуться. Тем более, в Зарю. Когда появился такой шанс, то я даже и не думал.

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Безусловно, скучал за всем и всеми – в частности, за родными, друзьями и близким. И поговорка ("В гостях хорошо, а дома лучше" – примечание) это, как говорится, в десятку! Особенно когда находишься за границей длительное время. Вспоминал ее, конечно же. Но признаюсь: в то же время был там счастлив.

Опять год-два поиграть за рубежом? Вообще-то я всегда принимаю решения, особенно на долго их не оттягивая. Считаю, если появись такой шанс снова, было бы точно так же. Хотя, конечно, смотря в какой период времени все это произошло бы", – цитирует Хомченовского UA-Футбол.

Напомним, Хомченовский вернулся в Зарю, за которую уже выступал с весны 2011-го года по осень 2015 м, летом 2018. До этого Дмитрий играл в испанском Понфераддине, польской Ягеллонии и российском Урале.

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