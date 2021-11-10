"В моей карьере был опыт выступлений в сборной Украины. Этот период вспоминаю нечасто. Только тогда, когда кто-то напомнит в компании. Многое не могу рассказать. Было – и было.

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Помню ли я свой дебют? Конечно. Это было в 2013 году, когда нашу сборную возглавлял Михаил Фоменко. Впервые за национальную команду сыграл в товарищеском матче против Израиля, заменив после перерыва Евгения Коноплянку. Всего за сборную провел четыре матча: в том же году домашние с Сан-Марино и Англией, а в следующем – с Литвой в Киеве.

Что касается перспектив нового вызова в национальную команду... Даже не знаю, что сказать. Думаю, у нас есть из кого выбирать. В Украине сейчас очень талантливая молодежь, ей нужно давать шанс играть и расти – как в клубе, так и в сборной. При добросовестном отношении к делу у любого игрока появится возможность в будущем защищать цвета национальной команды Украины", – сказал Хомченовский в интервью Meta Ratings.

Напомним, в понедельник, 8 ноября, сборная Украины начала подготовительный сбор к решающему матчу квалифиции ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины. Хомченовский в текущем сезоне провел в футболке Зари 19 матчей во всех турнирах, в которых отдал 1 результативную передачу.

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