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Хомченовский: Мы хотели победить, а Карпаты "подсели" во втором тайме

19:47 22 Читати українською
Хомченовский: Мы хотели победить, а Карпаты "подсели" во втором тайме
Дмитрий Хомченовский / Фото: соцсети

Хавбек луганской Зари Дмитрий Хомченовский поделился впечатлениями от игры против львовских Карпат в 15 туре УПЛ.

"Мы выиграли и это главное. Вообще игра была тяжелой, но нам удалось добиться желаемого результата.

Заря – Карпаты – 2:1 – видео голов и обзор матча

Карпаты тоже хотели выиграть. Обе команды вышли заряженными на игру. Хорошо, что удалось победить именно нам.

Мне кажется, соперник немного подсел во второй половине матча, а мы в свою очередь наоборот начали поджимать. Все просто хотели выиграть, это и побудило нас идти вперед.

Гол Шведа вышел на самом деле хорошим. Его можно только поздравить", – сказал футболист в эфире программы "Профутбол".

Шахтер и Динамо – вне конкуренции, очередной шедевр Шведа привел его в сборную Украины – итоги 15 тура УПЛ

Украина15 тур

Заря - Карпаты: Суббота 10 ноября 2018

Заря
Матч окончен
2 : 1
Карпаты
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Дмитрий Хомченовский Дмитрий Хомченовский Заря Заря Заря - Карпаты
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