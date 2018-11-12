Хомченовский: Мы хотели победить, а Карпаты "подсели" во втором тайме

Хавбек луганской Зари Дмитрий Хомченовский поделился впечатлениями от игры против львовских Карпат в 15 туре УПЛ.

"Мы выиграли и это главное. Вообще игра была тяжелой, но нам удалось добиться желаемого результата.

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Карпаты тоже хотели выиграть. Обе команды вышли заряженными на игру. Хорошо, что удалось победить именно нам.

Мне кажется, соперник немного подсел во второй половине матча, а мы в свою очередь наоборот начали поджимать. Все просто хотели выиграть, это и побудило нас идти вперед.

Гол Шведа вышел на самом деле хорошим. Его можно только поздравить", – сказал футболист в эфире программы "Профутбол".

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