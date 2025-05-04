Германия, Бундеслига, 32-й тур

Аугсбург – Хольштайн – 1:3

Голы: Мунье, 90 – Матино, 25 (п.), Бернхардссон, 40, 51

Фрайбург – Байер – 2:2

Голы: Эггештайн, 44, Инкапье, 48 (аг.) – Вирц, 82, Та, 90+3

Майнц – Айнтрахт – начало матча в 20:30

Бавария умудрилась продолжить "проклятие Кейна" – мюнхенцы "потеряли" чемпионство после огненного камбэка с Лейпцигом

В первом матче дня Аугсбург на своем поле проиграл Хольштайну. Один из главных фаворитов на понижение в классе одержал уже вторую победу подряд (в прошлом туре была бита менхенгладбахская Боруссия).

Команда из Киля набрала 25 очков и осталась предпоследней, но теперь лишь на один балл отстает от шестнадцатой строчки, которая дает право сыграть в переходных матчах с представителем Второй Бундеслиги. В свою очередь Аугсбург все свои вопросы уже решил и просто доигрывает сезон – баварцы с 43-мя пунктами одиннадцатые.

Байер не сумел воспользоваться подарком Баварии, которая накануне на последних секундах упустила победу над РБ Лейпциг, и собственноручно короновал конкурента. Леверкузенцы на выезде расписали ничью с Фрайбургом и официально сложили с себя полномочия действующих чемпионов, передав Салатницу команде Венсана Компани – за два тура до финиша расстояние между главными конкурентами составляет 8 очков. В свою очередь Фрайбург набрал 54 балла и поднялся в топ-4 Бундеслиги.

Примечательно, что первый тайм "фармацевты" проиграли со счетом 0:2, однако на последних минутах сумели забить дважды, оформив камбэк. Таким образом Харри Кейн наконец сумел побороть свое "проклятие", завоевав первый трофей в карьере.

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