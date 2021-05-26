Кельн принимал Хольштайн в рамках первого матча плей-офф за выход в элитный немецкий дивизион. Читайте отчет встречи на Футбол 24.

Чемпионат Германии, плей-офф (первый матч)

Кельн – Хольштайн – 0:1

Гол: Лоренц, 59

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Кельн, желая сохранить прописку в Бундеслиге, активно начал поединок с нижелиговим Хольштайн, но хозяев подводила точность.

В свою очередь на старте второй половины встречи именно футболисты гостей смогли открыть счет после подачи с углового. Несмотря на попытки "козлов" выровнять положение, финальный свисток зафиксировал минимальное преимущество представителей второй Бундеслиги.

Ответный матч между этими соперниками состоится 29 мая, где и решится судьба последней путевки в элитный дивизион Германии.

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