"Холодный душ" перед Шахтером – видеообзор сенсационного поражения Монако от Лорьяна
08:56 - Читати українською
Монако потерпел неожиданное выездное поражение от Лорьяна в рамках 2-го тура французской Лиги 1. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".
Франция, Лига 1, 2-й тур
Лорьян – Монако – 1:0
Гол: Моффи, 31 (пенальти)
Монако вновь не смог набрать три очка. После ничьей в первом туре подопечные Нико Ковача проиграли Лорьяну. Хотя острых моментов было предостаточно, единственный гол забил Терем Моффи, который заработал и сам реализовал пенальти.
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Отметим, что уже во вторник, 17 августа, монегаскам предстоит принять Шахтер в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов
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