Монако потерпел неожиданное выездное поражение от Лорьяна в рамках 2-го тура французской Лиги 1. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".

Франция, Лига 1, 2-й тур

Лорьян – Монако – 1:0

Гол: Моффи, 31 (пенальти)

Монако вновь не смог набрать три очка. После ничьей в первом туре подопечные Нико Ковача проиграли Лорьяну. Хотя острых моментов было предостаточно, единственный гол забил Терем Моффи, который заработал и сам реализовал пенальти.

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