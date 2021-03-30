Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд в который раз продемонстрировал свои бомбардирские навыки – на этот раз бомбардир похвастался мощным ударом.

Холанд продолжает поражать не только в матчах, но и на тренировках – на этот раз норвежцу удался роскошный выстрел с лета после скидки ассистента тренера.

"Все пошло не так": Райола жалеет о трансфере Холанда в Боруссию Д

Конечно же, у голкипера не было даже шансов отбить выстрел – тому оставалось только наблюдать, как мяч влетает в ворота.

К слову, Норвегия проведет свой матч квалификации к ЧМ-2022 уже сегодня, 30 марта – соперником скандинавов станет сборная Черногории. Начало встречи в 21:45.

Бомбардир із бензопилою: Ерлінг Холанд працює на тракторі, не має дівчини і лякає не тільки голами