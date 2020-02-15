Холанд назвал игрока, который вдохновляет его на постоянное самосовершенствование

Норвежский нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд оценил свой прогресс и рассказал о стимулах в футболе.

"Всегда говорил себе, что моя мечта – стать одним из лучших игроков в мире, а также стать профессиональным футболистом. Я говорил себе это всю свою жизнь и знал, когда был молодым, что я хороший игрок. Но это долгий путь.

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Когда я получил свой первый профессиональный контракт в Брюне, решил, что это хорошо. С другой стороны, это ничто по сравнению с другими. В Зальцбурге я начал забивать много голов. Однако стоит смотреть на вещи реалистично. Взять, к примеру, Мбаппе – он забивает и бьет рекорды в чемпионате Франции. Таким образом понимаешь, что всегда можно достичь большего в футболе", – цитирует Холанда официальный сайт Бундеслиги.

Напомним, Эрлинг в конце 2019 года перешел из Зальцбурга в дортмундскую Боруссию и уже в первый месяц был признан лучшим футболистом чемпионата Германии.

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