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Холанд назвал игрока, который вдохновляет его на постоянное самосовершенствование

08:28 214 Читати українською
Холанд назвал игрока, который вдохновляет его на постоянное самосовершенствование
Эрлинг Холанд / Фото из открытых источников

Норвежский нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд оценил свой прогресс и рассказал о стимулах в футболе.

"Всегда говорил себе, что моя мечта – стать одним из лучших игроков в мире, а также стать профессиональным футболистом. Я говорил себе это всю свою жизнь и знал, когда был молодым, что я хороший игрок. Но это долгий путь.

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Когда я получил свой первый профессиональный контракт в Брюне, решил, что это хорошо. С другой стороны, это ничто по сравнению с другими. В Зальцбурге я начал забивать много голов. Однако стоит смотреть на вещи реалистично. Взять, к примеру, Мбаппе – он забивает и бьет рекорды в чемпионате Франции. Таким образом понимаешь, что всегда можно достичь большего в футболе", – цитирует Холанда официальный сайт Бундеслиги.

Напомним, Эрлинг в конце 2019 года перешел из Зальцбурга в дортмундскую Боруссию и уже в первый месяц был признан лучшим футболистом чемпионата Германии.

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Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Германия Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
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