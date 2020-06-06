Холанду не хватает одной черты характера – он нашел ее у звездного партнера

Нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд поделился мнением о своем одноклубнике Матсе Хуммельсе.

"Когда перешел в Боруссию, познакомился с Хуммельсом, который выиграл множество титулов и турниров, включая чемпионат мира. Хочется достичь такого же результата.

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Также хочется, чтобы у меня была такая же психология победителя, как у Матса. Он настоящий боец, многому меня учит. Впрочем, в нашей команде много победителей. Нужно только демонстрировать свои умения во время матчей", – цитирует Холанда The ​​World Game.

Напомним, что Эрлинг Холанд перебрался в стан "шмелей" из австрийского Зальцбурга прошлой зимой. За это время юный норвежец успел провести 14 матчей за Боруссию Д во всех турнирах, в которых забил 13 мячей.

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