Материала для оценки достаточно мало – всего 2 тура. Смерть королевы Елизаветы II и перерыв на сборные сократили количество матчей АПЛ в сентябре.

Гвардиола обрадовался приходу Де Дзерби в АПЛ – экс-тренер Шахтера раскрыл детали разговора

На звание лучшего игрока претендуют шестеро. Это Филип Биллинг (Борнмут, 2 гола), Кевин де Брюйне (Ман Сити, 3 ассиста), Пьер-Эмиль Хейбьерг (Тоттенхэм, гол+ассист), Алекс Ивоби (Эвертон, один ассист), Джейкоб Рэмзи (Астон Вилла, гол+ассист) и Маркус Рашфорд (МЮ, 2+2). В августе лучшим признали Эрлинга Холанда, но на этот раз 2 голов норвежцу не хватило даже для номинации.

За тренерскую награду сразятся Антонио Конте, Эрик Тен Хаг и Гари О'Нил. Наставники Тоттенхэма и Манчестер Юнайтед одержали 2 победы, а временный рулевой Борнмута выжал 4 очка в матчах с Ноттингемом и Ньюкаслом.