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Холанда выгнали из ночного клуба в Норвегии – форвард свирепствовал и чуть не подрался с охранником

16:00 - Читати українською
Холанда выгнали из ночного клуба в Норвегии – форвард свирепствовал и чуть не подрался с охранником
Эрлинг Холанд / Bild

Форвард Боруссии Д Эрлинг Холанд попал в скандальную ситуацию во время своего пребывания на родине.

Холланд вытолкали из ночного клуба в Норвегии, после чего форвард продолжил спор с охранниками, сообщаетDaily Mail.

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На видео видно, что охранники выводят футболиста из помещения, а Эрлинг не скрывает своей ярости. Друзья нападающего оттащили его от охраны, что позволило избежать полноценной драки.

К слову, в сезоне 2019/20 Эрлинг Холанд провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 44 мяча. Первую часть сезона 19-летний форвард провел в составе австрийского Зальцбурга.

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Теги
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Германия Видеоновости Эрлинг Эрлинг Холанд
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