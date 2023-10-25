СМИ обвинили форварда Манчестер Сити Эрлинга Холанда в мошенничестве в связи с уходом от налогов в Англии.

Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд стал инвестором известной компании Hoegh Autoliners, которая занимается перевозкой автомобилей. Согласно Verdens Gang, норвежец выделил 1,5 млн евро на крупную инвестицию – он приобрёл 200 тысяч акций компании.

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Согласно источнику, норвежец предпринял этот шаг, чтобы избежать уплаты налогов. Штаб-квартира норвежского судовладельца Pillage 3, в которую Холанд вложил деньги, находится в Люксембурге – стране, которая считается налоговой гаванью. Таким образом, журналисты обвинили Эрлинга в том, что он сбежал от уплаты английских налогов.

В 2023 году журнал Kapital опубликовал список самых богатых норвежцев. Эрлинг Холанд оказался на 240-м месте. Состояние футболиста оценивается в 160 миллионов евро.

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