Холанд забил первым после возобновления Бундеслиги – видео гола и роскошной комбинации Боруссии Д

Форвард Боруссии Д Эрлинг Холанд забил свой очередной мяч в матче 26 тура Бундеслиги против Шальке.

Гол молодого норвежца стал первым в чемпионате Германии после двухмесячного перерыва.

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На 29-й минуте поединка Боруссия Дортмунд провела великолепную комбинацию. Брандт очень тонким касанием продлил передачу Пищека на Торгана Азара, а тот с правого фланга точно прострелил в штрафную Шальке. Холанд усилий партнеров не испортил – 1:0.

Добавим, что это уже 10 гол в Бундеслиге для форварда Боруссии Дортмунд, который переехал в Германию только зимой.

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