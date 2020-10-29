Боруссия Д в домашнем поединке Лиги чемпионов победила Зенит (2:0), традиционно один из голов забил 20-летний Эрлинг Холанд.

Уверенная победа Боруссии Д над Ракицким и Ко в видеообзоре матча против Зенита – 2:0

За свои стартовые 10 матчей в ЛЧ норвежский нападающий уже успел отметиться 12-ю голами, что является рекордом турнира, сообщает Sky Sports.

Напомним, Эрлинг только зимой успел присоединиться к лагерю "шмелей" и почти сразу стал ключевым элементом атаки команды. За 20 матчей Бундеслиги Холланд отметился 18-ю точными ударами.

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