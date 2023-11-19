"Я помню, что всегда наблюдал за Роналду, за его движениями в штрафной площадке: он делал два-три движения, прежде чем ворваться в зону, в которой хотел оказаться.

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Это что-то вроде дуэли с защитниками. Важно идеально выбрать время. И пас должен быть хорошим. Если не будет хорошей подачи, ты не сможешь забить головой.

Вдохновлял ли меня Криштиану? Да, он был главным примером. То, как он двигался, как развивал свою манеру игры. Помните, как он играл в Манчестер Юнайтед, а затем в первые годы в Реале? В Мадриде он стал нападающим.

Невероятно, что он делал. А также то, как забивал голы. Все дело в незаметных перемещениях в штрафной и способности обманывать защитников", – рассказал норвежец в интервью TV2.no.

Напомним, что Эрлинг Холанд в текущем сезоне сыграл в 18 матчах за Манчестер Сити. В его активе 17 голов и четыре результативных передачи.

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