Холанд вернулся к тренировкам с Манчестер Сити – он пропустил месяц из-за травмы
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола получил усилие перед Кубком Англии.
Эрлинг Холанд не выходил на поле с 6 декабря - тогда он сыграл 90 минут в матче между Манчестер Сити и Астон Виллой (0:1). В заявку на встречу с Лутоном он не попал из-за травмы.
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Хосеп Гвардиола сообщал, что повреждение не серьезное, но до конца года нападающий так и не вышел на поле. В четверг, 4 января, пресс-служба клуба опубликовала фото, где Холанд тренируется с командой. Пока не известно, сможет ли норвежец сыграть против Хаддерсфилда в Кубке Англии.
Эрлинг Холанд в сезоне 2023/24 сыграл в 22 матчах за Манчестер Сити во всех турнирах. В его активе 19 голов.
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